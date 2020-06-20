شيء مؤسف.. سامح شكري عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

رد سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، قائلا:" لهجة مؤسفة فى التفاوض على الرغم من أن مصر لم تلوح إلا بالحلول السياسية والحلول الوسطى".









وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " mbc مصر"،:" لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية وهو شيء مؤسف ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا فى التفاوض والوصول لحلول سلمية".





ونوه شكري إلى أن مصر ستتقدم بطلب ضد إثيوبيا فى مجلس الأمن وذلك بعد ان وصلت جميع المفاوضات الى طرق مسدودة وتعنت الجانب الإثيوبيى فى ظل عدم التوافق على آليات ملء سد النهضة الذى سيؤثر بالسلب على حصة مصر المائية.





وقدم وزير الخارجية، التحية والشكر لدولة السودان للمجهودات والمساعي التي بذلتها بشأن سد النهضة الإثيوبي، موضحا أنه هناك دعوة للأطراف لمواصلة التفاوض حتى التوصل الي اتفاق وعدم اتخاذ اي قرارات أحادية لتكون عقبة لهذا الإتفاق وهذه لعودة لكافة الأطراف.









وأوضح أن مصر لا تسعى إلى اي تصعيد او توتر وإنما تسعى الي حلول تخدم مصالح الدول الثلاث، ولابد على مصر والسودان وإثيوبيا العمل بشكل تعاوني تستفيد منه شعوب الدول الثلاث,



