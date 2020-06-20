سامح شكري: مصر تعمل على إيقاف توسع الأطماع الخارجية لزعزعة أمن ليبيا .. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن قدرات القوات المسلحة تبث الاطمئنان في قلوب المصريين وتأكيد قدرتها علي حماية الأمن القومي المصري والعربي.













وأضاف سامح شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون إي، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو خطاب شامل ومباشر ويخاطب به الشعب المصري والشعب الليبي.

















وأوضح سامح شكري ، أن مصر دائما تدافع عن المصلحة القومية لمصر وعن مصلحة الأمن القومي العربي.













وتابع : أن مصر لن تتهاون في جميع الإجراءات التي تحافظ علي أمن واستقرار ليبيا.













واستكمل: أن مصر تعمل على إيقاف توسع الأطماع لدول خارجية تعمل على زعزعة الاستقرار وبث الفتنة بتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية في ليبيا.