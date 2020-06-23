الإفتاء: النبي حي في قبره ولا يجوز استخدام هذا اللفظ في الحديث عنه.. فيديو

اليوم الثلاثاء،

أنه لابد ألا نستخدم لفظ "مات" في الكلام عن سيدنا رسول الله - عليه الصلاة والسلام-

تخيرًا للألفاظ المناسبة التي نتحدث بها عن جناب المصطفي تادبًا معه، بل نقول: " انتقل للرفيق الأعلى" أو شيء من هذا القبيل.