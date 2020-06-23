بدون أمراض مزمنة.. شروط زراعة شعر الحواجب

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام،

في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك

3 أيام إلى أشعة الشمس أو أي مصدر حرارة.

وتابع عماد،

مرضا جلديا، مثل: الجزام أو الثعلبة، يتم علاجه أولًا حتى تحصل المريضة على نتائج مرغوبة من عملية الزراعة.

انه يجب معرفة سبب عدم نمو شعر الحاجب قبل البدء في العملية سواء كان