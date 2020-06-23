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مرأة

بدون أمراض مزمنة.. شروط زراعة شعر الحواجب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:02 م
زراعة شعر الحواجب
زراعة شعر الحواجب
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آية التيجي
تعاني بعض الفتيات من عدم وجود شعر الحواجب، ويلجأن إلى المكياج والرسم بالميكرو بليدج كبدائل لكي يحصلن على مظهر طبيعي، إلا انه ليس حلا دائما، مما يجعلهن يبحثن عن حلول دائمة لكي يحصلن على إطلالة طبيعية وغير مصطنعة.


قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن زراعة الحواجب مثلها مثل عملية زراعة شعر فروة الرأس تتطلب أن تكون المريضة بصحة جيدة ولا تعاني من أمراض مزمنة، ولذلك يتم إجراء بعض التحاليل الهامة والفحوصات الضرورية.


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وأضاف عماد في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، أن عملية زراعة الحواجب تعد من العمليات التجميلية البسيطة التي تتم على الأغلب بهدف تكثيف شعر الحواجب من خلال زراعة بصيلات جديدة، ولكن مع مراعاة تحديد أماكن الشعيرات بدقة كبيرة حتى ينمو الشعر في اتجاه وزاوية سليمة.


وأشار إلى ان عملية زراعة الحواجب تستغرق من ساعتين إلى 5 ساعات بنًاء على عدد الشعيرات التي سيتم زراعتها، وهو ما يتم تحت تأثير التخدير الموضعي فقط، فهي غير مؤلمة ولا تستدعي التخدير الكلي، ولا تتعرض المريضة بعد زراعة الحواجب لمدة 3 أيام إلى أشعة الشمس أو أي مصدر حرارة.


وتابع عماد، انه يجب معرفة سبب عدم نمو شعر الحاجب قبل البدء في العملية سواء كان مرضا جلديا، مثل: الجزام أو الثعلبة، يتم علاجه أولًا حتى تحصل المريضة على نتائج مرغوبة من عملية الزراعة.
الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام
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