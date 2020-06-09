شعر اللحية والصدر.. معلومات قد لا تعرفها عن عملية زراعة الشعر

تعد عملية زراعة الشعر من أكثر العمليات التجميلية التي تحتاج فترة طويلة لإجرائها حتى تتم بشكل دقيق للغاية، و تمتد وقت القيام بها من 6 إلى 9 ساعات؛ حيث انها تتم بعوامل وبروتوكولات محددة لضمان نجاح العملية سواء كانت ستجري للرجال او لـ النساء .
وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، ان عملية زراعة الشعر تعتمد على عدد البصيلات والتقنية المستخدمة في عملية الزراعة، والتي تضمن نجاح العملية من عدمها.
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وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، ان عملية زراعة الشعر تعتمد على عدد البصيلات والتقنية المستخدمة في عملية الزراعة، والتي تضمن نجاح العملية من عدمها.
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وأكد عماد الدين ، أن عملية زراعة الشعر تتم بدون ألم تحت تأثير التخدير الموضعي فقط وهو ما يتم من خلال إبرة أو أجهزة تخدير خاصة، وبالتالي فإن ألم زراعة الشعر سيقتصر فقط على وخز إبرة التخدير لتخدير المنطقة المانحة والمستقبلة في الزراعة.
وتابع عماد الدين في منشور له عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك، ان مريض عملية زراعة الشعر لن يشعر بأي ألم آخر؛ حيث أنه بعد الانتهاء من العملية ينصح بأخذ فترة نقاهة لمدة اسبوع يرتاح فيها الشخص، ويُجنب البصيلات المزروعة والتعرض لأي ضرر من البيئة الخارجية، ومن ثم يمكن العودة تدريجيًا إلى العمل، مع متابعة نتائج العملية.
وتابع عماد الدين في منشور له عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك، ان مريض عملية زراعة الشعر لن يشعر بأي ألم آخر؛ حيث أنه بعد الانتهاء من العملية ينصح بأخذ فترة نقاهة لمدة اسبوع يرتاح فيها الشخص، ويُجنب البصيلات المزروعة والتعرض لأي ضرر من البيئة الخارجية، ومن ثم يمكن العودة تدريجيًا إلى العمل، مع متابعة نتائج العملية.
وأشار عماد الدين، إلى انه لا يمكن أخذ بصيلات الشعر المزرعة من شخص آخر في حال ضعف بصيلات الشعر لدى المريض؛ حيث ان فروة الرأس ترفض أي أنسجة خارجية غريبة يتم زراعتها فيها، وفي حال تمت الزراعة ستحدث تقرحات وندبات.
وأكد عماد الدين، أن جهاز مناعة الجسم يرفض دخول أي جسم غريب، ويحارب هذا الجسم لحظة دخوله، لذلك وفي حال ضعف بصيلات الشعر لدى مريض رزاعة الشعر سيتم البحث في بدائل أخرى بجسمه كأخذ البصيلات من اللحية، أو من شعر منطقة الصدر.
وأكد عماد الدين، أن جهاز مناعة الجسم يرفض دخول أي جسم غريب، ويحارب هذا الجسم لحظة دخوله، لذلك وفي حال ضعف بصيلات الشعر لدى مريض رزاعة الشعر سيتم البحث في بدائل أخرى بجسمه كأخذ البصيلات من اللحية، أو من شعر منطقة الصدر.