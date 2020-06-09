شعر اللحية والصدر.. معلومات قد لا تعرفها عن عملية زراعة الشعر

وأشار عماد الدين، إلى انه لا يمكن





وأكد عماد الدين، أن جهاز مناعة الجسم يرفض دخول أي جسم غريب، ويحارب هذا الجسم لحظة دخوله، لذلك وفي حال ضعف بصيلات الشعر لدى فروة الرأس ترفض أي أنسجة خارجية غريبة يتم زراعتها فيها، وفي حال تمت الزراعة ستحدث تقرحات وندبات.وأكد عماد الدين، أن جهاز مناعة الجسم يرفض دخول أي جسم غريب، ويحارب هذا الجسم لحظة دخوله، لذلك وفي حال ضعف بصيلات الشعر لدى مريض رزاعة الشعر سيتم البحث في بدائل أخرى بجسمه كأخذ البصيلات من اللحية، أو من شعر منطقة الصدر.

أخذ بصيلات الشعر المزرعة من شخص آخر في حال ضعف بصيلات الشعر لدى المريض؛ حيث ان