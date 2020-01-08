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مرأة

ممنوع اللمس.. معلومات يجب أن تعرفها عن عمليات زراعة الشعر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:51 م
عمليات زراعة الشعر
عمليات زراعة الشعر
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آية التيجي
يعتبر اللجوء لعمليات زراعة الشعر هو حل نهائي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل عضوية تمنع شعرك من النمو والتجدد مرة اخرى، حيث ان عملية زراعة الشعر، يمكن أن يعزز من نفسية المريض الذي يعاني من مشكلات الشعر المتعددة، والتي تسبب له مظهر غير مرغوب فيه.

وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل، أن عمليات زراعة الشعر هي الأحدث والأكثر طلبًا حول العالم، ولكن قبل القيام بالعملية ينبغي عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض والوقوف على معرفة أسباب تساقط الشعر لديه، والعمل على علاج هذه المشكلة، ومن ثم يتم إجراء العملية حتى نضمن تحقيق النجاح وعدم تساقط الشعر مرة أخرى بعد الزراعة.

وعن التعليمات اللازمة بعد عملية زراعة الشعر، أوضح عماد الدين، إلى أن هناك بعض الأدوية الموصوفة بعد زراعة الشعر ينبغي على المريض الالتزام بها بدقة حتى يتم التعافي بشكل سريع، مؤكدا إمكانية تحرك المريض بشكل طبيعي، ولكن بدون بذل مجهود، وبدون أن يتم ملامسة مكان زراعة الشعر نهائيًا، ولكن يتم رشها بالماء كل نصف ساعة دون غمرها كليًا بالماء.

وأكد عماد الدين، في منشور لها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، على ضرورة التغيير على مكان زراعة الشعر بعد 3 أيام من العملية عند الطبيب، مؤكدا إمكانية حدوث تورم في الجبهة لدى المريض بعد العملية على أن يستمر هذا التورم من 3 إلى 5 أيام ثم يزول بشكل طبيعي وتلقائي دون قلق.

وتابع عماد الدين، أيضًا أنه بعد عملية زراعة الشعر بـ 3 أيام سيتم حقن البلازما في المنطقة المزروعة، ويعاد الحقن مرة أخرى بعدها بأسبوع من قبل الطبيب المختص، وذلك حتى يتم الحصول على نتائج مضمونة بنسبة كبيرة دون حدوث أي مضاعفات صحية.
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