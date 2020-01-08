AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متخافوش من الحيوانات الأليفة.. طرق منزلية للتخلص من القمل لدى الأطفال

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:15 م
طرق منزلية للتخلص
طرق منزلية للتخلص من القمل لدى الأطفال
Advertisements
آية التيجي
يعتبر القمل هي حشرة صغيرة تتغذى على الدم البشري من خلال فروة الرأس، غالبًا ما يصيب القمل الأطفال بـ مرض التهاب القزحية التآكلي، وينتقل القمل بالاتصال المباشر من شعر طفل إلى شعر طفل آخر.

ولا يعد وجود القمل دليلا على قلة النظافة الشخصية أو بيئة معيشية غير نظيفة؛ حيث أن القمل لا يحمل الأمراض المعدية البكتيرية أو الفيروسية، ويمكن لبعض الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية أن تخلص الطفل من القمل.

ويمكنكِ التخلص من الحالة المرضية للإصابة بالقمل، بواسطة برنامج شامل يتضمن تنظيف نفسك أو طفلك وأي ممتلكات شخصية قد تكون ملوثة، او عليها القمل او البيوض الخاص به.

قد تساعدك الخطوات التالية على القضاء على تفشي القمل بين أطفالك، وذلك وفقا لما جاء في صحيف "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:

1- فحص أفراد الأسرة:
وعلى أفراد الأسر إن يبحثون عن القمل والصئبان، لذا عليك بالكشف على رؤوس كل أفراد الأسر، وبالأخص الأشخاص التي تبدو عليه أعراض تفشي القمل.

2- استخدام مستحضرات الترطيب والشامبو:
ويمكنك الاختيار من بين العديد من منتجات مستحضرات الترطيب والشامبو التي تُصرف دون وصفة طبية (Nix، وRid، ومستحضرات أخرى) والمصممة للقضاء على القمل، حيث يمكنك ان تستخدمي المنتج حسب التعليمات الموجودة على العبوة، ولكن لا يجب ان يستخدم هذه الأنواع من اللوشن أو الشامبو للأطفال أقل من عامين.

3- تسريح الشعر الرطب:
استخدمي مشطًا دقيق الأسنان أو مشطًا مخصصًا للقمل لإزالة القمل يدويًّا، و كرري العملية مرة كل ثلاث إلى أربع أيام ولمدة أسبوعين على الأقلن ويمكن استخدام هذه الطريقة بالجمع مع علاجات أخرى، إذ يُوصى بها كعلاج أولي للأطفال أقل من عامين.

4- غسل الأدوات الملوثة:
اغسلي فراش النوم والدُّمى المحشوة والملابس والقبعات باستخدام ماء ساخن وصابون بدرجة حرارة 130 فهرنهايت (54 مئوية) على الأقل ثم جففيه بحرارة عالية لمدة 20 دقيقة على الأقل.

5- اعزلي المتعلقات غير القابلة للغسل:
وهنا يجب ان تضعي كل المتعلقات الغير قابلة للغسل في حقيبة مفرغة من الهواء لمدة أسبوعين.

6- التنظيف باستخدام مكنسة كهربائية:
ويجب تنظيف الأرضية والأثاث جيدًا بالمكنسة الكهربائية، وذلك للتخلص من بيوض القمل على السجاد، وفرش منزلك.

7- اغسلي الأمشاط والفُرش:
استخدمي ماءً ساخنًا وصابون بدرجة حرارة 130 فهرنهايت (54 مئوية) على الأقل، أو انقعي الأمشاط والفرش في كحول لمدة ساعة.

وفي النهاي لا يجب ان تمثل حيوانك الأليف اى خوف او قلق في المنزل، حيث يفضل القمل إصابة الإنسان على الحيوانات الأليفة، لذلك لا تحتاج حيواناتك الأليفة إلى أي علاج للقمل، إن وجدوا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور

تريند الفن| نانسي عجرم توجه رسالة عنيفة لأسرة القتيل السوري ووالدته ترد.. وتعليق صادم من كندة علوش

أصغر تدخل عسكري في التاريخ.. أردوغان يكشف عدد القوات المرسلة إلى ليبيا

مفاجأة في الملف الليبي.. حفتر والسراج في روما

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين

مجزرة إقالات في تركيا | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين

منظر جمالي.. الطيور المهاجرة تودع محميات الفيوم إلى أوروبا