متخافوش من الحيوانات الأليفة.. طرق منزلية للتخلص من القمل لدى الأطفال

يعتبر القمل هي حشرة صغيرة تتغذى على الدم البشري من خلال فروة الرأس، غالبًا ما يصيب القمل الأطفال بـ مرض التهاب القزحية التآكلي، وينتقل القمل بالاتصال المباشر من شعر طفل إلى شعر طفل آخر.



ولا يعد وجود القمل دليلا على قلة النظافة الشخصية أو بيئة معيشية غير نظيفة؛ حيث أن القمل لا يحمل الأمراض المعدية البكتيرية أو الفيروسية، ويمكن لبعض الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية أن تخلص الطفل من القمل.



ويمكنكِ التخلص من الحالة المرضية للإصابة بالقمل، بواسطة برنامج شامل يتضمن تنظيف نفسك أو طفلك وأي ممتلكات شخصية قد تكون ملوثة، او عليها القمل او البيوض الخاص به.



قد تساعدك الخطوات التالية على القضاء على تفشي القمل بين أطفالك، وذلك وفقا لما جاء في صحيف "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:



1- فحص أفراد الأسرة:

وعلى أفراد الأسر إن يبحثون عن القمل والصئبان، لذا عليك بالكشف على رؤوس كل أفراد الأسر، وبالأخص الأشخاص التي تبدو عليه أعراض تفشي القمل.



2- استخدام مستحضرات الترطيب والشامبو:

ويمكنك الاختيار من بين العديد من منتجات مستحضرات الترطيب والشامبو التي تُصرف دون وصفة طبية (Nix، وRid، ومستحضرات أخرى) والمصممة للقضاء على القمل، حيث يمكنك ان تستخدمي المنتج حسب التعليمات الموجودة على العبوة، ولكن لا يجب ان يستخدم هذه الأنواع من اللوشن أو الشامبو للأطفال أقل من عامين.



3- تسريح الشعر الرطب:

استخدمي مشطًا دقيق الأسنان أو مشطًا مخصصًا للقمل لإزالة القمل يدويًّا، و كرري العملية مرة كل ثلاث إلى أربع أيام ولمدة أسبوعين على الأقلن ويمكن استخدام هذه الطريقة بالجمع مع علاجات أخرى، إذ يُوصى بها كعلاج أولي للأطفال أقل من عامين.



4- غسل الأدوات الملوثة:

اغسلي فراش النوم والدُّمى المحشوة والملابس والقبعات باستخدام ماء ساخن وصابون بدرجة حرارة 130 فهرنهايت (54 مئوية) على الأقل ثم جففيه بحرارة عالية لمدة 20 دقيقة على الأقل.



5- اعزلي المتعلقات غير القابلة للغسل:

وهنا يجب ان تضعي كل المتعلقات الغير قابلة للغسل في حقيبة مفرغة من الهواء لمدة أسبوعين.



6- التنظيف باستخدام مكنسة كهربائية:

ويجب تنظيف الأرضية والأثاث جيدًا بالمكنسة الكهربائية، وذلك للتخلص من بيوض القمل على السجاد، وفرش منزلك.



7- اغسلي الأمشاط والفُرش:

استخدمي ماءً ساخنًا وصابون بدرجة حرارة 130 فهرنهايت (54 مئوية) على الأقل، أو انقعي الأمشاط والفرش في كحول لمدة ساعة.



وفي النهاي لا يجب ان تمثل حيوانك الأليف اى خوف او قلق في المنزل، حيث يفضل القمل إصابة الإنسان على الحيوانات الأليفة، لذلك لا تحتاج حيواناتك الأليفة إلى أي علاج للقمل، إن وجدوا.