أسباب انتقال القمل إلى رأس طفلك.. رقم 2 الأخطر

يعتبر القمل هي حشرة صغيرة تتغذى على الدم البشري من خلال فروة الرأس، غالبًا ما يصيب القمل الأطفال بـ مرض التهاب القزحية التآكلي، وينتقل القمل بالاتصال المباشر من شعر طفل إلى شعر طفل آخر.

ولا يعد وجود القمل دليلا على قلة النظافة الشخصية أو بيئة معيشية غير نظيفة؛ حيث إن القمل لا يحمل الأمراض المعدية البكتيرية أو الفيروسية، ويمكن لبعض الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية أن تخلص الطفل من القمل.

يمكن أن تصاب بالقمل من وجود القمل نفسه، أو بيوضه، حيث إن البيوض يمكن أن تفقس خلال أسبوع، ولا يستطيع القمل الطيران أو السير على الأرض وإنما ينتقل من طفل لآخر بعدة طرق ولأسباب مختلفة، ومنها:

1- الاتصال المباشر:

من رأسٍ إلى رأسٍ أو من جسدٍ إلى آخر، قد يحدث ذلك في أثناء لعب الأطفال، أو أفراد العائلة معًا أو اقترابهم من بعضهم البعض، او خلال تواجد الأطفال في المدارس والاقتراب من شعر طفل آخر مصاب بالقمل.

2- التعامل مع المتعلقات الشخصية مباشرة:

الاقتراب من المتعلقات الشخصية، مثل الثياب المستعملة في الخزانة، أو تعليقها جنبًا إلى جنب في المدرسة، أو النوم على نفس الوسائد، أو استعمال نفس الأغطية، والأمشاط، والالعاب المحشوة معًا في المنزل يسمح بانتشار القمل من طفل لطفل آخر.

3- أدوات يستخدمها أفراد المنزل:

وتشمل هذه الأدوات الثياب، وسماعات الرأس، وأمشاط الشعر، زينة الشعر، والمناشف، والأغطية، والوسائد، والالعاب المحشوة.

4- الأثاث المليء بالقمل: