خدعة.. هذه المكملات لا تزيد من الخصوبة لدى الرجال

أكدت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل مجموع من الباحثون في المعاهد القومية للصحة بالولايات المتحدة في بيثيسدا بولاية ماريلاند، أن تناول مكملات حمض الفوليك والزنك لا يزيد من خصوبة الرجل وزيادة فرصهم في أن يصبحوا آباء.





وهناك العديد من الدراسات السابقة، أن تناول مكملات الفوليك والزنك يمكنها أن تحسن من نوعية الحيوانات المنوية ، وبالتالي زيادة فرص الإنجاب، ولكن الباحثين وجدوا أن الرجال الذين يتناولون مكملات الزنك وحمض الفوليك لم يكونوا أكثر عرضة لان تزيد الخصوبة لديهم.





وتضمنت الدراسة التي استمرت ستة أشهر على 2380 رجلًا ، وكان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 18 و45، الذين شوهدوا في عيادات الخصوبة الأمريكية لأنهم يكافحون من أجل إنجاب طفل، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.





تم إعطاء حوالي نصف المتطوعين مكملًا يحتوي على 5 ملجم من حمض الفوليك و 30 ملجم من الزنك، وأظهرت النتائج عدم وجود اختلاف او زيادة في الخصوبة لدى هؤلاء الرجال المشاركين في الدراسة.





وقال الباحث الدكتور إنريك شيستيرمان، ان نتائج الدراسة أكدت أن حمض الفوليك و مكملات الزنك لم تعزز من خصوبة الرجال، وتزيد من فرصهم في أن يصبحوا آباء.





واضاف شيستيرمان، انها تحتوي المكملات الغذائية التي يتم تسويقها لخصوبة الرجال عادة على حمض الفوليك والزنك، حيث ان اغلب الرجال يعتقدون أنها تعمل على تحسين جودة الحيوانات المنوية، وتزيد من الخصوبة، إلا أن الدراسة الجديدة انها مجرد خدعة.



