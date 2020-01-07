لمرضى الصلع.. خطوات زراعة الشعر بالاقتطاف

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن عمليات زراعة الشعر تعتبر من أبرز العمليات التجميلية التي يلجأ إليها كثير من الناس في عصرنا الحالي، وذلك للتخلص من مشاكل الشعر المزعجة والتي تتمثل أهمها في الصلع وتساقط الشعر، ومن ثم الحصول على مظهر صحي وجذاب للشعر القوي والكثيف.



وأكد الدكتور محمد عماد، أن عمليات زراعة الشعر تتم في مصر؛ من خلال تقنيات حديثة على أعلى مستوى تضمن النجاح والوصول إلى نتائج مُرضية، وهي تقنية الاقتطاف FUE، وتقنية الشريحة FUT.





وتابع استشاري عمليات التجميل وتنسيق القوام، أن تقنية الاقتطاف في عمليات زراعة الشعر، تعد التقنية الأحدث على الإطلاق، حيث يتم فيها زراعة الشعر وفقا لمراحل متتالية ودقيقة يمكن تلخيصها من خلال 4 مراحل، تبدأ بمرحلة اقتطاف بصيلات الشعر من المنطقة المانحة التي يتوافر فيها الشعر، بعد ذلك تؤخذ هذه البصيلات ليتم زراعتها في المنطقة التي تعاني من تساقط الشعر أو من الصلع، وذلك بعد أن يتم تخطيط هذه المنطقة التي يريد المريض زراعتها بالشعر الجديد.





واستكمالا لخطوات زراعة الشعر بتقنية الإقتطاف، أشار الدكتور محمد عماد الدين، إلى أن المرحلة الثالثة من الزراعة تتمثل في تخدير المنطقة التي سيتم زراعة الشعر بها حتى لا يشعر المريض بالألم، وحتى نضمن توزيع الشعر بشكل صحيح دون وجود فروقات في فروة الرأس، بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة بغرس بصيلات الشعر داخل الثقوب التي تحد تحديدها من قبل والتي لا يزيد قطرها عن 1 ميلليمتر.