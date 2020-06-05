استشاري جراحات تجميل يكشف علاقة زراعة الشعر والإصابة بالسرطان

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية

هي واحدة من أهم وأكثر عمليات التجميل المنتشرة حاليًا، حيث يتم إجرائها بهدف التخلص من مشكلة الصلع بشكل نهائي عن طريق اقتطاف بعض بصيلات الشعر الكثيفة من رأس أو جسم المريض نفسه وإعادة زرعها مرة أخرى في أماكن الصلع، وهو ما يتم بعد عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم الإجراء وفق خطوات دقيقة على قدر عالي من النظافة والتعقيم .