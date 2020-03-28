محمد مجدي: الحجر الصحي ليس له علاقة بعملية زراعة الشعر

صرح محمد مجدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلي بأن تحليل فيروس كورونا الذي خضع له أتت نتيجته سلبية، وأوضح بأن عملية زراعة الشعر التي قام بها لم تكن سبب الأعراض التي ظهرت عليه.





وقال مجدي في منشور عبر "فيسبوك" في ساعة مبكرة من يوم السبت :"اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله النتيجة طلعت سلبى والله معارف أقول إيه على كمية الحب والدعوات والناس اللى كلمتنى وناس اللى بعتتلى رسايل".





وتابع: "مكنتش قادر أرد هكلمهم واحد واحد وشكرهم على اهتمامهم وحبهم وربنا يبعد عنا كل شر."





وأضاف: "بالنسبة لموضوع زراعة الشعر مكنش له أى أسباب فى تعبى انا اتحجزت عشان طلع عندى مشكلة فى صورة الدم بتاعتى وربنا يبعد عننا كل حاجة وحشة."



