في هذه الحالة تحتاج لعملية زراعة الشعر.. استشاري يوضح

يفشل البعض في معرفة التوقيت المناسب لإجراء عملية زراعة الشعر الطبيعي، ففي بعض الأحيان يقعوا فريسة العمليات التسويقية دون معرفة التوقيت الصحيح لإقامة تلك العملية.
وترتبط عملية زراعة الشعر ببعض الشروط، وقال الدكتور أحمد مكاوي استشاري التجميل وزراعة الشعر الطبيعي، أن هناك أسبابا كثيرة تجعلك تفكر فى عملية زراعة الشعر، والتي تبدأ بملاحظة أن الشعر يتساقط بشكل غير طبيعي، وأكثر من اللازم.
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وأفاد مكاوي في منشور لها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن هناك شروطا أخرى يمكن أن يلاحظها المريض، وأخي يحددها الطبيب، ومن أهمها:
1- أسباب وراثية:
وهى من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر هي الأسباب الوراثية، والصلع مع مرور الوقت وعند الوصول لسن معين وحالة معينة من الصلع يجب المتابعة مع الطبيب لإجراء عملية زراعة الشعر.
2- بعض العلاجات:
وتساقط الشعر بسبب بعض الأدوية والعقاقير، يمكن ان يؤدي إلى حدوث الصلع.
3- الصلع الوراثي:
ويمكن للنساء أن تصاب بالصلع سواء كان وراثيا أو بسبب عوامل أخرى، لذلك يجب أن ينتبهن لمعدل سقوط، وفراغات الشعر غير الطبيعية والواضحة والتي تستوجب زراعة الشعر.