في هذه الحالة تحتاج لعملية زراعة الشعر.. استشاري يوضح

وترتبط عملية زراعة الشعر ببعض الشروط، وقال الدكتور أحمد مكاوي استشاري التجميل وزراعة الشعر الطبيعي، أن هناك أسبابا كثيرة تجعلك تفكر فى عملية زراعة الشعر، والتي تبدأ بملاحظة أن

يتساقط بشكل غير طبيعي، وأكثر من اللازم.