أمريكا تنشر وثائق حول تحكم الجيش الصيني في شركة هواوي

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وثيقة تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة "هواوي" و"هيكفيجن" لصناعة كاميرات المراقبة يملكها الجيش الصيني، أو يسيطر عليها.





وتشمل القائمة التي تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من الجيش الصيني، شركة الصين للهواتف المحمولة وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية. مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أمريكية جديدة.





ونقلت "رويترز" عن مسئول أمريكي قوله: "الوثيقة صحيحة، وسيتم إرسالها إلى الكونجرس".



