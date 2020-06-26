الحكومة: لا توجد نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم.





وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، هو ضبط أوجه صرف الدعم، وذلك من خلال بيع القمح للمطاحن مقابل سعره نقدًا.





وأكدت وزارة التموين تصدر الدعم السلعي قائمة الدعم بالموازنة الجديدة، كما تبلغ قيمة دعم الخبز والتموين نحو 84 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.



