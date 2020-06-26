أهم الأخبار.. ليلة مجنونة في ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي.. والتوصل إلى لقاح كورونا غير مؤكد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بعد تحقيق حلم طال انتظاره 30 عاما.. جماهير ليفربول تعيش ليلة مجنونة احتفالا بلقب الدوري..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تبرز احتفالات ضخمة عمت مدينة ليفربول بعد الإعلان عن تتويج "الريدز" بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتظار طويل، لأول مرة منذ عام 1990.للمزيد اضغط هنا

فورا وبلا شروط.. فرنسا وإيطاليا وألمانيا تطالب بإنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا

عرضت قناة فرانس 24 تقرير فيديو يرصد المأساة التى يعيش فيها المواطنين فى ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية..للمزيد اضغط هنا

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

أصدر مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" تصريحا مقلقا يصدم الجمهور حول التوصل إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.للمزيد اضغط هنا

صندوق النقد يحذر من خطر تصحيح في الأسواق المالية وسائر الأصول

حذر صندوق النقد الدولي من أن أسواق الأسهم وسائر الأصول عالية المخاطر قد تشهد انهيارا ثانيا إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا وأعيد فرض الإغلاقات الشاملة أو تجددت توترات التجارة..للمزيد اضغط هنا

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل عقار بميدان العتبة بعد أن تلاحظ للخدمات الأمنية بالموسكى نشوب حريق في شقتين بـ عقار بميدان العتبة .. للمزيد اضغط هنا

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

قال مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، بيل جيتس، إن الصورة الحالية لـ فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم والولايات المتحدة تبدو "قاتمة"، لافتا إلى أن تفشي الوباء، جاء أكبر من المتوقع.. للمزيد اضغط هنا