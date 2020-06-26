AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:57 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
Advertisements
شيماء مصطفى
قال مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، بيل جيتس، إن الصورة الحالية لـ فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم والولايات المتحدة تبدو "قاتمة"، لافتا إلى أن تفشي الوباء، جاء أكبر من المتوقع.

وأضاف جيتس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، أن المواطنين في الولايات المتحدة ما زالوا يموتون جراء الوباء اليوم، ما يظهر أن البلاد "ليست قريبة حتى" من القيام بما يكفي لمكافحة كورونا.


وأشار إلى أن العديد من الدول تعاملت بشكل جيد لمكافحة الوباء مستخدمة التكنولوجيا الحديثة، منتقدًا الولايات المتحدة في طريقة تعاملها على وجه الخصوص.

وقال جيتس إن أمريكا لم يكن لديها رسائل من القيادة أو التنسيق الذي كنت نتوقعه لمنع تفشي كورونا.

وأرجع جيتس سبب الارتفاع في عدد الإصابات إلى عدم وجود اختبارات وتتبع الاتصال، فضلا عن عدم ارتداء المواطنين للكمامات، لافتا إلى أن الدول الأخرى التي أجرت بشكل فعال هذه الإجراءات شهدت انخفاضا في الأرقام.


وكان إحصاء أجرته وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، كشف أن الولايات المتحدة سجلت نحو 40 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى نسبة للإصابات اليومية تسجلها الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء. 

وفي وقت سابق، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها  إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و374 ألفا و282 شخصا. 

وأضافت أن ذلك يعتبر بزيادة 37667 حالة عن الإحصاء السابق، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات ارتفع 692 ليصل الإجمالي إلى 121809 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أبراج 5G.. بيل جيتس المتهم الأول وراء فيروس كورونا بـ 1.2 مليون خبر مضلل

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 50 ألفا

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

بيل جيتس يدافع عن الصين ويهاجم الولايات المتحدة بسبب كورونا

نظامنا فشل في تحديد الأولويات.. بيل جيتس يهاجم أمريكا ويشيد بدول آسيا في أزمة كورونا

أشعر بندم شديد.. بيل جيتس: حذرت ترامب من خطر وباء عالمي في 2016.. تفاصيل

ترشيحاتنا

30 سنه ليفربول مستنيك تجيب الدوري.. أحمد ناجي يوجه رسالة تهنئة لـ محمد صلاح

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

الرجاء يحسم الجدل حول موقف حميد أحداد لـ الزمالك وهدفه بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

من أمام بحر إسكندرية..ليلى عز العرب تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

AdvertisementS

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

رئيسة وزراء الدنمارك تلغي حفل زفافها لثالث مرة لهذا السبب

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بـ الدوري الانجليزي..نجم الأهلي السابق يتعرض لـ حادث سيارة

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

في عيد ميلاد نيكول سابا.. عمرها الحقيقي وسبب خلافاتها مع شقيقتها رولا

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي .. طريقة تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل

بإطلالة عصرية.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نيكول سابا في عيد ميلادها