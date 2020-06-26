الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

قال مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، بيل جيتس ، إن الصورة الحالية لـ فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم والولايات المتحدة تبدو "قاتمة"، لافتا إلى أن تفشي الوباء، جاء أكبر من المتوقع.





وأضاف جيتس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، أن المواطنين في الولايات المتحدة ما زالوا يموتون جراء الوباء اليوم، ما يظهر أن البلاد "ليست قريبة حتى" من القيام بما يكفي لمكافحة كورونا









وأشار إلى أن العديد من الدول تعاملت بشكل جيد لمكافحة الوباء مستخدمة التكنولوجيا الحديثة، منتقدًا الولايات المتحدة في طريقة تعاملها على وجه الخصوص.





وقال جيتس إن أمريكا لم يكن لديها رسائل من القيادة أو التنسيق الذي كنت نتوقعه لمنع تفشي كورونا.





وأرجع جيتس سبب الارتفاع في عدد الإصابات إلى عدم وجود اختبارات وتتبع الاتصال، فضلا عن عدم ارتداء المواطنين للكمامات، لافتا إلى أن الدول الأخرى التي أجرت بشكل فعال هذه الإجراءات شهدت انخفاضا في الأرقام.





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