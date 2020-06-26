وسط فرحة عارمة.. المئات على الشواطئ في المغرب بعد تخفيف إجراءات كورونا

استعرضت قناة فرانس 24 تقريرا بالفيديو، يوضح الإجراءات التي قامت المغرب باتخاذها فى الفترة الأخيرة وعودة الحياة لطبيعتها بعد التصدي لفيروس كورونا





وجاء فى الفيديو أن الحياة تعود للمغرب بعد أن واجهوا الأزمة بداية من شهر مارس الماضي.





كما عرضت القناة تجمع المئات على الشواطئ فى المغرب، وسط فرحة عارمة من الجميع.





وقد رفعت السلطات في المغرب الحجر الصحي بشكل كامل على جميع أنحاء المملكة، بعدما استمر أكثر من ثلاثة أشهر لمجابهة فيروس كورونا.





واستثنيت المغرب 6 مدن من إجراءات التخفيف، بالإضافة إلى إغلاق مناطق ريفية غرب البلاد بسبب اكتشاف بؤرة وبائية في معمل للفراولة.





وسجلت المغرب نحو 11 ألف إصابة و216 حالة وفاة منذ بدء الجائحة. ويستمر حظر التجمعات العامة وإغلاق المساجد ودور السينما والمسارح، كما تظل الحدود مغلقة في وجه المسافرين.



