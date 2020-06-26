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أخبار العالم

متوقعا عدم فعالية اللقاح..بيل جيتس: معظم سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:10 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
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شيماء مصطفى
قال مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، بيل جيتس، إنه يتفق مع كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنتوني فوتشي بشأن إمكانية الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام أو أوائل 2021.

وأضاف جيتس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هناك صفتين يتم النظر لهما وتقييمهما عند تطوير لقاح، الأول أن يمنع إصابتك بالمرض، والثاني يوقف انتشاره للآخرين.


وحول الخاصية الأخيرة، أوضح جيتس أنه ليس من المضمون أن يكون اللقاح الذي يتم التوصل له ناجحًا بما يكفي لمنع انتشار العدوى.

وعلى الرغم من ذلك، أشاد جيتس بفعالية الاستجابة المناعية للجسم ضد المرض. ووفقا له، فإن المناعة المتطورة تحمي من خطر إعادة العدوى لمدة عام على الأقل.


ولكنه قال إنه يعتقد أن معظم الناس في العالم سيصابون بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه إذا كان اللقاح مثاليًا بما في ذلك منع انتقال العدوى، سيستفيد الجميع منه وسيأخذوه حوالي 70 إلى 80% من الأشخاص.
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