AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجلطات والتهابات.. مضاعفات خطيرة لـ كورونا على المخ

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
أكدت دراسة علمية حديثة ، أجريت على الأشخاص الذين تم علاجهم من فيروس كورونا التاجي ، أن الفيروس يسبب أضرارًا على المخ ، ونشرت الدراسة في مجلة لانسيت للطب النفسي . 

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة في كلية لندن الجامعية أن كورونا قد يسبب تجلطات دموية بالمخ ، والمزيد من الالتهابات ، ومرض الذهان وأعراض تتشابه مع مرض الخرف . 

اقرأ أيضا

و قالت سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة: "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات كوفيد-19 ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات ،  من المهم للغاية أن نواصل جمع المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".

وكان الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة يتخطون ال60 عام ، منهم 77 مريض اصيب بتجلطت في المخ بسبب الفيروس ، و39 أخرين ظهرت عليهم أعراض اضطراب وتغيير في السلوك ناتج عن التحول في الحالة العقلية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما توصلت إليه الدراسات العالمية عن فيروس كورونا.. أسباب استهدافه لأصحاب الوزن الزائد.. وأعراض غريبة تظهر على الحامل عند إصابتها

أبرز دراسات الأسبوع حول كورونا .. التكييف يزيد نشاط الفيروس .. علاج الحصبة الألمانية يقلل مضاعفاته .. أعراض خاصة لكبار السن .. وكوفيد 19 لا ينتقل خلال العلاقة الزوجية

احترس.. مرضى جلطات الدم أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا

لمحاربة انسداد الشرايين.. حيل لصيام آمن.. فيديو

هلوسة واضطراب نفسي .. 4 % من مرضى كورونا مصابون بمرض الذهان

مرضى الزهايمر أكثر عرضة لفيروس كورونا لنسيانهم الإجراءات الوقائية

ترشيحاتنا

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

"نور ما بين الجمعتين ".. الوقت الصحيح لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

عبدالحفيظ يحسم موافقة الشناوي على تمديد تعاقده مع الأهلي

3 فوائد غير متوقعة من قشر الخوخ

إثيوبيا تواصل الاستفزاز.. تعتزم ملء سد النهضة بدون اتفاق مع مصر

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

AdvertisementS

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

جبروت امرأة.. تقتل طفلتيها أثناء نومهما وتدعى اختناقهما بالغاز في شبرا الخيمة

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

5 جرامات ملح.. الصحة: 9 نصائح غذائية لمرضى الضغط في زمن كورونا

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

الوزراء ينفي تراجع التعليم العالي عن إتمام امتحانات الجامعات للفرق النهائية

عن طريق الرذاذ أو الاستنشاق.. لقاح جديد لـ كورونا أكثر فاعلية

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

متوقعا عدم فعالية اللقاح..بيل جيتس: معظم سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا

عودة الحضانات.. برلمانية: لا توجد ضمانات للسيطرة على كورونا بين الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البشرة الدهنية.. 10 نصائح يجب اتباعها فورا

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بإطلالة عصرية.. نداء شرارة تتألق في أحدث ظهور لها