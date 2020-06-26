تجلطات والتهابات.. مضاعفات خطيرة لـ كورونا على المخ

أكدت دراسة علمية حديثة ، أجريت على الأشخاص الذين تم علاجهم من فيروس كورونا التاجي ، أن الفيروس يسبب أضرارًا على المخ ، ونشرت الدراسة في مجلة لانسيت للطب النفسي .
وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة في كلية لندن الجامعية أن كورونا قد يسبب تجلطات دموية بالمخ ، والمزيد من الالتهابات ، ومرض الذهان وأعراض تتشابه مع مرض الخرف .
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و قالت سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة: "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات كوفيد-19 ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات ، من المهم للغاية أن نواصل جمع المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".
وكان الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة يتخطون ال60 عام ، منهم 77 مريض اصيب بتجلطت في المخ بسبب الفيروس ، و39 أخرين ظهرت عليهم أعراض اضطراب وتغيير في السلوك ناتج عن التحول في الحالة العقلية .