تجلطات والتهابات.. مضاعفات خطيرة لـ كورونا على المخ

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و قالت سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة: "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات كوفيد-19 ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات ، من المهم للغاية أن نواصل جمع المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".

وكان الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة يتخطون ال60 عام ، منهم 77 مريض اصيب بتجلطت في المخ بسبب الفيروس ، و39 أخرين ظهرت عليهم أعراض اضطراب وتغيير في السلوك ناتج عن التحول في الحالة العقلية .