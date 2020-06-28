مطالب برلمانية بحق الصحفيين المحالين للمعاش فى صرف العلاوات الخمس.. ووزيرة التضامن: ندرس الأمر

مع بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل، ظهرت موجة من الغضب بين النواب بسبب حرمان الصحفيين المحالين للمعاش من العلاوات الخمس.





حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن حق الصحفيين المحالين للمعاش للحصول على العلاوات الخمس.





البداية كانت مع الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب ونائب الدقى والعجوزة، والذى تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات الاجتماعية حول حرمان الصحفيين المحالين للمعاش من العلاوات الخمس التى ستصرف فى أول يوليو المقبل.





مخالف للقانون





وقال الدكتور عبد الرحيم على، فى البيان العاجل، إن هذا الحرمان يخالف صحيح القانون الذى أصدره مجلس النواب، وإن وجود متأخرات على المؤسسات الصحفية ليس مبررا لحرمان الصحفيين من حقوقهم.





وطالب باستدعاء وزيرة التأمينات أمام مجلس النواب للرد على البيان العاجل وتصحيح الموقف على وجه السرعة.





استدعاء وزيرة التضامن





وفى السياق ذاته تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ببيان عاجل وطلب إحاطة بشأن حرمان الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية المحالين على المعاش من صرف مستحقاتهم من العلاوات الخمس التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو القادم.





وأشار كمال فى بيانه العاجل وطلب الإحاطة إلى أنه يأتى حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية فى ظل وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية.





وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذا يعتبر خلطا غير مقبول ويعيد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية ولأهمية وجود الأثر القانونى على الواقع، فضلا عن تأثير ذلك على الأوضاع الإجتماعية والإنسانية لهم.





وتابع : للأسف يحدث ذلك فى الوقت الذى توجد فيه توجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة صرف استحقاقات أصحاب المعاشات، باعتباره مالا خاصا لهم وتكريما لما قدموه من عمر أصحاب المعاشات جميعا للوطن من خلال سنوات شبابهم وفى كافة المجالات والأعمال داخل الوطن.





واختتم بيانه العاجل وطلب الإحاطة قائلا: الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إعمالا لدستور ولائحة النظام الداخلى للمجلس برجاء توصية طلب بيان عاجل استدعاء وزيرة التضامن الإجتماعى لأهمية الموضوع وباعتباره عاجلا.





وجاء الرد سريعا من وزارة التضامن الإجتماعى على مطالب النواب ، حيث صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة وانما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات وهو ما تم اعلانه منذ الاسبوع الماضي.





التضامن تدرس موقف الصحفيين





وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي فى بيان صحفى لها أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة قد وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات اصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول علي متجمد العلاوات الخاصة سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية او شركات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص ودراسة مدي امكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.





وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة علي مصالح أصحاب المعاشات وتسعي بكل سبل لأن يحصلوا علي كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة وان الوزارة علي تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجار دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة أو من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.