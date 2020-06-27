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وزيرة التضامن تعلن موعد فتح الحضانات.. وتؤكد: 4 أيام عمل فقط

السبت 27/يونيو/2020 - 10:06 م
الحضانات
الحضانات
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل إعادة فتح الحضانات وحددت عدد أيام العمل.

وأوضحت أنه منذ 1 يوليو المقبل تستطيع الحضانات الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" : "دورنا تأمين وحماية الأطفال الذين أسرهم في الحقاهم بالحضانات، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر مراقبة ورصد الحضانات".

وذكرت أن عمل الحضانات سيكون لـ 4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة.

وشددت على ضرورة التزام الحضانات بإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساخن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طواريء .
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