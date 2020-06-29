أرقام تفرح..رئيس الوزراء : 4.5 تريليون جنيه مشروعات تنموية وتخصيص 300 مليار جنيه لتطوير الطرق و15 مليار جنيه للتحول الرقمي





انطلاقا من قاعدة أن الأرقام لا تكذب ، ولا تحتمل التأويل، ظهر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاهزا بمجموعة من الأرقام حول حجم الانجازات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.





وبدأ مدبولي حديثه خلال ،مؤتمر افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة بحضور الرئيس السيسي بتهنئة المصريين بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي نزل فيها جميع المصريين للحفاظ عليها من الانزلاق الى سيناريو غير مبشر.





وقال رئيس الوزراء، ان الدولة تحتفل اليوم بمرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وانجازاته واكتمال مسيرة من الجهد والعمل الشاق التي شهدتها البلاد في ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف مدبولي ان حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة خلال 6 سنوات تتجاوز اجمالي استثماراتها 4.5 تريليون جنيه مصري، وتلك المشروعات في كل القطاعات والمجالات ورفع الاقتصاد المصري والنهوض به.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، إن خطتنا الطموحة خلال السنتين القادمتين تشمل استصلاح قطاع كبير من الأراضى، لافتًا إلى أنه يتم حاليا الاعتماد فى الاستصلاح الزراعى على المياه المعالجة ونستفيد منها فى استصلاح أراض جديدة سواء فى سيناء او توشكى، موضحًا أن بهما اكثر من مليون و200 الف فدان والانتاج الخاص بهم سيدخل ضمن منظومة الاكتفاء الذاتى لمصر.









لافتا أنه جار تنفيذ مشروع الصوب العملاقة ومشروعات الرى، كما ستنفق الدولة 300 مليار جنيه الدولة خلال العام المالى القادم فى قطاع الطرق.





وأشار إلى أن التباعد الاجتماعى اجبرنا ان نسرع فى تنفيذ مشروعات كثيرة مستهدفة فى التحول الرقمى والتسهيل على المصريين لحصول على خدماتهم رقميًا دون الخروج من المنزل.





وأعلن أن الدولة خصصت 15 مليار جنيه للعام المالى القادم للاسراع فى تنفيذ المشروعات فى قطاع التحول الرقمي، مضيفًا أنه سيتم اطلاق بوابة مصر الرقمية وستقدم حزمة خدمات رئيسية اونلاين اعتبارًا من شهر اغسطس القادم ، لافتا ان التوجه العام هو تقديم الخدمات الالكترونية والوصول الى اكثر من 155 خدمة تقدم الكترونيا بانتهاء عام 2020، للتيسير على المواطن









واوضح ان الدولة تعمل على تطوير تلك المنظومة وطرح العديد من البرامج التعليمية والامتحانات لكل المراحل لتكون عن طريق شبكة الانترنت والمنصات الإلكترونية، وتخصيص موازنة ضخمة للعام القادم للتمكين من تحقيق تلك المشروعات.





واشار مدبولى الى انه تم العمل على رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات البنية التحتية قبل تفشي فيروس كورونا، مما ساعد بشكل كبير على القدرة على مواجهة تلك الجائحة، مشيرا الى ان ترتيبنا على مستوى الإنترنت عالميا حتى العام الماضي الـ 40 ، ولكن في شهر مارس الماضي وصلنا الى رقم 2 على أفريقيا.





وقال ان الحكومة استهدفت فى العام المالى الحالي أن نصل الى نسبة نمو لا تقل عن 5.7 وهذه الارقام تحققت حتى شهر فبراير الماضى ، منوها الى اننا وصلنا فى شهر يناير وفيراير الى 5.9 .





بدأت منذ قليل، مراسم افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



