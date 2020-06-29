فيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة|شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مطارى العاصمة ، وسنفكنس، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية اليوم الاثنين .

واكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظرف استثنائى، خصصت الدولة 15 مليار جنيه للعام المالى القادم للإسراع فى تنفيذ المشروعات فى قطاع التحول الرقمي، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق بوابة مصر الرقمية وستقدم حزمة خدمات رئيسية أونلاين اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده خلال افتتاحات الرئيس لعدد من المشروعات القومية، أن خطتنا الطموحة خلال السنتين القادمتين استصلاح عدد كبير من الأراضى، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد فى الاستصلاح الزراعى على المياه المعالجة ونستفيد منها فى استصلاح أراض جديدة سواء فى سيناء او توشكى، موضحًا أن الانتاج الخاص بهم سيدخل ضمن منظومة الاكتفاء الذاتى لمصر.





وأشار إلى أنه جار تنفيذ مشروع الصوب العملاقة ومشروعات الرى، كما أنه سيكون هناك 300 مليار جنيه تنفقها الدولة خلال العام المالى القادم فى قطاع الطرق.





وأوضح أن التباعد الاجتماعى أجبرنا أن نسرع فى تنفيذ مشروعات كثيرة مستهدفة فى التحول الرقمى والتسهيل على المصريين للحصول على خدماتهم رقميًا دون الخروج من المنزل.