العجة يعشق تناولها الكثير ويكثر الإقبال علي طلبها فى المطاعم، لذلك تقدم الشيف توتا مراد طريقة عمل العجة كالمحترفين.
مقادير العجة
٧ بيضات
نصف كوب دقيق
٢ بصل ابيض مفروم
فلفل حامى مفروم
طماطم مكعبات
ملعقة كبيرة صلصه طماطم
ملعقة صغيرة كربوناتو
شبت-كزبرة-بقدونس
ملح وفلفل -كزبرة
شطه وبابريكا-كمون
زيت
طريقة تحضير عجة بالخضار :
1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا
2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم إلى الخليط ونخلطهم جيدا
3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما
4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق إلى أن يكتسب وجهها اللون الذهبي
5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم