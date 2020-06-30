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مرأة

طريقة عمل العجة كالمحترفين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:51 ص
الأبراج
الأبراج
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أسماء عبد الحفيظ

العجة يعشق تناولها الكثير  ويكثر الإقبال علي طلبها فى المطاعم، لذلك تقدم الشيف توتا مراد طريقة عمل العجة كالمحترفين.

مقادير العجة

٧ بيضات
نصف كوب دقيق
٢ بصل ابيض مفروم
فلفل حامى مفروم
طماطم مكعبات
ملعقة كبيرة صلصه طماطم
ملعقة صغيرة كربوناتو
شبت-كزبرة-بقدونس 
ملح وفلفل -كزبرة
شطه وبابريكا-كمون
زيت

طريقة تحضير عجة بالخضار :

1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا

2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم إلى الخليط ونخلطهم جيدا

3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما

4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق إلى أن يكتسب وجهها اللون الذهبي

5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم

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