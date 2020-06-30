والدها مكتشف عمرو دياب.. 5 معلومات عن وفاء صادق في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة وفاء صادق اليوم، الثلاثاء 30 يونيو، بعيد ميلادها الـ 50، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1970، وتعد واحدة من أبرز الفنانات فى مجال الدراما التليفزيونية، لاسيما في فترة التسعيينات، في هذه المناسبة نرصد أبرز 5 ملعومات عنها:
1- وفاء صادق، هي ابنة المخرج عادل صادق الذى اكتشف عددا كبيرا من الفنانين، منهم عمرو دياب - بحسب تصريحاتها - ووالدتها الممثلة أسمهان توفيق.
2- دخلت وفاء صادق مجال التمثيل عام 1991.
3- تزوجت مرة واحدة وانفصلت عن زوجها، ولديها ولدان فقط .
4- توقفت عن العمل الفني لفترة بسبب ظروف شخصية ثم عادت من جديد من خلال بعض الأعمال التليفزيونية اولها " ساحرة الجنوب " .
5- لم تقدم فى مشوارها الفنى سوى عمل سينمائي واحد وهو " القبطان " مع محمود عبد العزيز .