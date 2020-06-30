والدها مكتشف عمرو دياب.. 5 معلومات عن وفاء صادق في عيد ميلادها

اليوم، الثلاثاء 30 يونيو،

بعيد ميلادها الـ 50، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1970، و

تعد واحدة من أبرز الفنانات فى مجال الدراما التليفزيونية، لاسيما في فترة التسعيينات، في هذه المناسبة نرصد أبرز 5 ملعومات عنها: