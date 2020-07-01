لتكون من 9 صباحا حتى 9 مساءً.. تعديل مواعيد صرف السلع التموينية

التموين والتجارة الداخلية، قرارا يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، بدلًا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير، قرارا يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، بدلًا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء.









صرف السلع التموينية للمواطنين وإتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقًا مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتى التاسعة مساءً.

وأوضح المصيلحي أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتي لتسهيل عمليةللمواطنين وإتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقًا مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتى التاسعة مساءً.









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جميع السلع التموينية لكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم على بطاقة التموين بدًا من الغد 1/7/2020. من ناحية أخرى، أكدت شركتا الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم تسليملكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم على بطاقة التموين بدًا من الغد 1/7/2020.









وأوضحت شركتا الجملة أنه سيتم استكمال أعمال الاستعاضات للبدالين، ومنافذ مشروع جمعيتي اعتبارًا من السبت 4/7/2020، نظرا لعمليات الجرد السنوي التي تتم في 30/6 من كل عام.



