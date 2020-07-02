آلام الظهر.. سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة سميحة ايوب عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة تعرضها في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة.





وقالت سميحة أيوب، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، إنها لم تصَب بفيروس كورونا كما أشيع؛ بل بأزمة صحية تعرضت لها وكانت بسبب بعض آلام الظهر.





اقرأ أيضا









وأضافت سميحة أيوب "كل إنسان معرض للإصابة ببعض آلام الظهر وهو أمر طبيعي، ولكن الذي اعتبره غير طبيعي، هو نشر الأخبار الكاذبة بإصابتي بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سبب حالة من الهلع والخوف داخل العائلة".





وأوضحت سميحة أيوب أن مروجى الشائعات مثل إصابة فنان ما بأمراض خطيرة أو وفاة فنان؛ هم يتعدون على حقوقهم.



