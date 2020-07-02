AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية..محافظ القليوبية يتفقد المطاعم ومواقف سيارات الأجرة

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:32 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم عددا من المطاعم  بمدينة بنها وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط  لبعض المنشآت الخدمية .

حيث تابع المحافظ  تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


ووجه المحافظ العاملين في المطاعم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة الالتزام بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر مشيرا إلى أن الحملات ستستمر للتأكد من عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وواصل محافظ القليوبية جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة حيث تفقد موقف السيارات العمومي بمدينة بنها حيث لاحظ المحافظ وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذي يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.
وطالب المحافظ سائقى السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية. 
 

وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها مؤكدا ضرورة تعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وعلى هامش الجولة امر المحافظ بازالة عدد من الأكشاك والكافتيريات المخالفة بنطاق موقف سيارات الأجرة وإزالة عدد من الباعة الجائلين بطول كورنيش الرياح التوفيقي لتسببهم في تشويه المظهر الحضاري وأشغال الطريق وعرقلة الحركة المرورية ووجه المحافظ بتحرير محاضر بيئة لتلك الباعة الجائلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الجيزة

في أول أيام الغرامة.. تشديدات بالقاهرة والجيزة على ارتداء الكمامة.. مخالفة لـ 121 سيارة بالشرقية.. ومنافذ لبيعها بـ 2,5 في مواقف قنا

محافظ القليوبية يتابع ارتداء المواطنين للكمامات في مواقف السيارات.. صور

فى أول تطبيق لارتداء الكمامة .. حملات موسعة على مواقف سيارات الأجرة بالقليوبية.. سحب تراخيص 20 سيارة ببنها.. وأزمة في الأسواق بسبب عدم الالتزام.. و«الهجان» يتوعد المخالفين

لا تهاون.. 811 مخالفة عدم ارتداء الكمامة في القليوبية

فرض الانضباط بالقانون.. تغريم 112 سائقاً في الزقازيق لعدم ارتداء الكمامات.. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي من الأهلي علي قرارات الكاف بمواجهات دوري الأبطال

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

الملعقة السحرية لعلاج التهاب الحلق والجيوب الأنفية

عقوبة من سمع اسم النبي ولم يصل عليه.. المفتي السابق يحذر

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها