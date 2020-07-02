للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية..محافظ القليوبية يتفقد المطاعم ومواقف سيارات الأجرة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم عددا من المطاعم بمدينة بنها وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية .





حيث تابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.









ووجه المحافظ العاملين في المطاعم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة الالتزام بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر مشيرا إلى أن الحملات ستستمر للتأكد من عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وواصل محافظ القليوبية جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة حيث تفقد موقف السيارات العمومي بمدينة بنها حيث لاحظ المحافظ وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذي يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وطالب المحافظ سائقى السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.





وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها مؤكدا ضرورة تعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.





وعلى هامش الجولة امر المحافظ بازالة عدد من الأكشاك والكافتيريات المخالفة بنطاق موقف سيارات الأجرة وإزالة عدد من الباعة الجائلين بطول كورنيش الرياح التوفيقي لتسببهم في تشويه المظهر الحضاري وأشغال الطريق وعرقلة الحركة المرورية ووجه المحافظ بتحرير محاضر بيئة لتلك الباعة الجائلين.