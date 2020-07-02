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أخبار العالم

أول صورة لحادث منشأة ناتنز النووي في إيران

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:45 م
منشآة نووية بإيران
منشآة نووية بإيران
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قسم الخارجي
بعد تعرض إحدى المنشآت النووية في إيران لحادثٍ خطير، نشرت هيئة الطاقة الذرية  صورة هي الأولى من الحادث، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".


وذكرت الوكالات الإيرانية، أن الحادث الذي تعرضت له المنشآة النووية، كانت في وحدة قيد الإنشاء تابعة لمفاعل ناتنز النووي، والواقع جنوب العاصمة طهران صباح اليوم، الخميس.


وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن تخصيب اليورانيوم متواصل في منشأة ناتنز النووية على الرغم من الحادث في إحدى وحدات المنشأة.


وأضاف: "لا صحة لما تروج له بعض وسائل الإعلام المعادية حول وجود تلوث نووي ناجم عن الحادث".


وتجري السلطات تحقيقا في الحادث الذي أدى إلى أضرار بأجزاء من تامنشأة دون خسائر بشرية.
أول صورة لحادث منشأة ناتنز النووي في إيران
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