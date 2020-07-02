بسبب انتهاكات أنقرة.. تحذير يوناني من وقوع صدام خطير مع تركيا

حذر قائد القوات المسلحة اليوناني كونستانتينوس فلوروس، مجددا من تزايد خطر وقوع حادث بين اليونان وتركيا، في حال إصرار أنقرة على زيادة التوترات في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.





ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، قال فلوروس إن هناك احتمال وقوع صدام عسكري خطير بين البلدين، خاصة بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا مؤخرًا في بحر إيجة، مضيفًا أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة.





وشدد فلوروس على الأهمية الاستراتيجية لشرق المتوسط للاعبين الدوليين مثل الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى الانتهاكات اليومية والأنشطة الاستفزازية لتركيا به.





وكانت وسائل إعلام يونانية كشفت عن عزم الحكومة تركيب "سد عائم" في بحر إيجه، لحماية الحدود الشمالية الشرقية، بطول 2.7 كم، من تدفق المهاجرين

ويتم بناء السد العائم لحماية الحدود البرية والبحرية من احتمال حدوث زيادة كبيرة في تدفقات اللاجئين خلال فصل الصيف.

وتحاول اليونان حماية حدودها من تدفقات اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وخاصة في منطقة بحر إيجه، مع استمرار الصراع في كلا من سوريا وليبيا، خاصة مع فتح تركيا أبوابها لهم مستغلة إياهم كورقة ابتزاز للاتحاد الأوروبي، فضلا عن انتهاكاتها بالتنقيب في البحر المتوسط.



