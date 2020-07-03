جامعة الفيوم الأولى على مصر في مجال الفيزياء بـ تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن حصول جامعة الفيوم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الفيزياء ضمن تصنيف شنغهاي للعام 2020





(Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2020-Physics)





وأكــد شديد أن جامعة الفيوم احتلت المركز من (400 -301) عالميا، محققة بذلك تقدما على العديد من الجامعات العالمية المرموقة في واحد من أهم التصنيفات العلمية المعروفة.









وأضاف رئيس جامعة الفيوم ان الجامعة وكلياتها واعضاء هيئة التدريس بها والجهاز الادارى ، يبذلون كل نفيس غالى من أجل الرقى والتقدم بجامعة الفيوم بالمحافل المحلية والدولية .



