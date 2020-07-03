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تعليم

جامعة الفيوم الأولى على مصر في مجال الفيزياء بـ تصنيف شنغهاي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:57 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن حصول جامعة الفيوم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الفيزياء ضمن تصنيف شنغهاي للعام 2020

(Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2020-Physics)

وأكــد شديد أن جامعة الفيوم احتلت المركز من (400 -301) عالميا، محققة بذلك تقدما على العديد من الجامعات العالمية المرموقة في واحد من أهم التصنيفات العلمية المعروفة.


وأضاف رئيس جامعة الفيوم ان الجامعة وكلياتها واعضاء هيئة التدريس بها والجهاز الادارى ، يبذلون كل نفيس غالى من أجل الرقى والتقدم بجامعة الفيوم بالمحافل المحلية والدولية .

وتقدم الدكتور  أحمد جابر شديد بالتهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة الفيوم، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أبناء الجامعة من الباحثين المتخصصين في واحد من أهم المجالات البحثية على مستوى العالم وهو مجال الفيزياء.
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