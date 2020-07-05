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برنامج صباح البلد ينعى الفنانة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:30 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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ريهام فيكتور لطيف
نعت أسرة  برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2020 ،الفنانة رجاء الجداوى التي توفيت اليوم عن عمر ينتهز 82 عاما،متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي، وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا)  للمخرج سمير سيف.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء، وكان أول أفلامها (دعاء الكروان) للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

قدمت أفلام (إشاعة حب) و(ثمن الغربة) و(أيام في الحلال) و(بريق عينيك) و(عاد لينتقم) و(الوحل) و(البيه البواب) و(تيمور وشفيقة) و(الثلاثة يشتغلونها) و(كركر) و(مراتي وزوجتي) و(من 30 سنة).

جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم (حنفي الأبهة) ومسلسلي (أحلام الفتى الطائر) و(عوالم خفية) ومسرحيتي (الواد سيد الشغال) و(الزعيم).
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