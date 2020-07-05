الدوري الإسباني.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. فيديو

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإسباني.





سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 54%، وسدّد 5 تسديدات منهم كرة وحيدة على المرمى، فيما سدّد أتلتيك بلباو 3 تسديدات على مرمى الميرنجي.



