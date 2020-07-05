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رياضة

الدوري الإسباني.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:57 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإسباني.

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 54%، وسدّد 5 تسديدات منهم كرة وحيدة على المرمى، فيما سدّد أتلتيك بلباو 3 تسديدات على مرمى الميرنجي.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتوسيع فارق النقاط مع برشلونة صاحب المركز الثاني، وقطع خطوة جديدة نجو التتويج بالليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز الثامن بـ 48 نقطة.
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