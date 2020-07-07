أخبار السعودية اليوم: توظيف مليون امرأة بحلول 2030.. افتتاح أجزاء من مترو الرياض.. وهيئة الترفيه تعلن البروتوكولات الخاصة بالعروض

السعودية تستعد لتوظيف مليون امرأة بحلول 2030

هيئة الترفيه السعودية تعلن البروتوكولات الخاصة بالعروض

السعودية تعلن افتتاح أجزاء من مترو الرياض قبل نهاية العام الحالي









أكد فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن العاصمة السعودية ستستقطب استثمارات بقيمة 3 تريليونات ريال في السنوات الـ 10 المقبلة، مشيرا إلى أن مدينة الرياض تحل بالمركز 49 في عدد السكان بين مدن العالم بواقع 7 ملايين نسمة، لكنها في المرتبة 18 اقتصاديًا بين تلك المدن، نظرًا لأنها تساهم بأكثر من 47% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وهذا يظهر حجمها الاقتصادي على مستوى عالمي.









وكشف "الرشيد" في مقابلة تليفزيونية له، أن افتتاح أجزاء من مترو الرياض سيجري قبل نهاية العام الحالي 2020، قائلا: "إن طموحنا في مدينة الرياض يصل إلى عنان السماء ونطمح إلى مضاعفة عدد السكان في المدينة إلى 15 مليون نسمة، ومضاعفة حجم الاقتصاد فيها، وتنفيذ عدد من المحاور المهمة، عبر أكثر من 18 مشروعا عملاقا من بينها المترو والدرعية والقدية والرياض آرت وجرين رياض".









وأضاف أن "الدولة تستثمر من خلال هذه المشاريع العملاقة حوالي تريليون ريال، كما أن مضاعفة حجم السكان إلى 15 مليون نسمة يحتاج إلى استثمار تريليون ريال، في وحدات سكنية جديدة، وللتعامل مع هذا النمو الهائل سيكون للقطاع الخاص استثمار تريليون ريال، بواقع إجمالي يصل إلى 3 تريليونات ريال خلال السنوات العشرة المقبلة وهو رقم هائل على مستوى عالمي، يجري في مدينة واحدة".









وكشفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البروتوكولات الصحية الخاصة بالعروض الحية في المطاعم والمقاهي.









وبحسب وسائل إعلام سعودية، اشتملت اللوائح على السماح بإقامة العزف الحي المنفرد على آلة وترية فقط، إضافةً إلى اشتراط تخصيص مكان للعازف، مع ضمان توفير مسافة مترين على الأقل بين منطقة العازف والزوار والعاملين.









وشددت الهيئة على ضرورة إلزام مقدمي العروض بـ ارتداء الكمامة خلال فترة التواجد بالموقع، فيما منعت تقديم العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية خلال الفترة القادمة وحتى إشعارٍ آخر.









وأكدت هيئة الترفيه ضرورة الحصول على تصريح قبل تقديم أي عرض من العروض.









وأكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد، وما تحظى به من حماية حقوقها وتمكينها، وحصولها على نصيب كبير من الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة، خاصة في عالم العمل، وذلك من خلال كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق.









وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمة اليوم "أثناء مناقشة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، والذي ركز على حقوق المرأة في عالم العمل المتغير"، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما وضعت رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين المرأة السعودية ضمن أهم أولوياتها، حيث تم حظر التمييز ضد المرأة في الوظائف، ومساواتها مع الرجل بالأجور، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة وزيادة فرصها للدخول إلى سوق العمل.









ولفت النظر إلى أن الرؤية تهدف إلى توفير فرص عمل لما يقارب مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030. ولانهاء الأنماط الهيكلية لعمل المرأة وعمل الرجل، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تشجيع المرأة السعودية على دراسة مختلف التخصصات، وبالأخصّ دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والتخصصات الهندسيّة، وهذا يتيح مجالات متنوعة في سوق العمل، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين أصدر مؤخرًا أمرا ملكيا بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان ، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي يعد استكمالا لما تقوم به حكومة المملكة لتمكين المرأة بشغل المناصب القيادية.