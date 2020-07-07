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أخبار العالم

بـ800 مليار دولار.. السعودية تخطط لمضاعفة حجم عاصمتها وسكانها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:56 م
الرياض
الرياض
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على صالح
قال مسئول حكومي إن المملكة العربية السعودية تمضي قدما في خططها لمضاعفة حجم عاصمتها وكثافة سكانها في العقد المقبل، على الرغم من الانكماش الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.


وأضاف فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية بـ الرياض، أن الحكومة خصصت بالفعل نحو 266.6 مليار دولار للمشاريع الجارية والجديدة كجزء من إجمالي استثمارات تبلغ نحو 800 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحويل المدينة.



وأوضح، في تصريحات لـ "رويترز"، أن "الفكرة هي أن تصبح الرياض مدينة يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة بحلول عام 2030"، قائلا إن "النمو سيخلق فرص عمل".


وتابع: "الرياض هي بالفعل مركز التنمية الاقتصادية في الدولة والمنطقة، لدينا الآن خطة طموحة في إطار رؤية 2030 لمضاعفة كل من اقتصادنا وسكاننا على مدى السنوات العشر المقبلة".


واستطرد: "رؤية 2030 هي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير في المملكة المحافظة بفصل الاقتصاد عن النفط وبناء صناعات جديدة ومشاريع ضخمة مع القطاع الخاص لتوليد ملايين الوظائف".


وقال رشيد إنه من المقرر الانتهاء من معظم مشروعات تحويل المدينة بين عامي 2023 و2025، لكن أجزاء من المترو ستعمل بحلول نهاية العام.


وأضاف: "نعلم أن هناك حاجة عميقة ومكثفة للطلب على الترفيه: 65٪ من السكان تحت سن الثلاثين وهم يتوقون لهذا النوع من التغيير".


لكن أسعار النفط المنخفضة وفيروس كورونا أصابت الأداء الاقتصادي في البلاد في الوقت الذي ظل فيه الإنفاق الحكومي كما هو، وأثبتت التدفقات الكبيرة لرأس المال الأجنبي أنها بعيدة المنال، وزادت البطالة بين السعوديين تبلغ 11.8٪.


وكشف رشيد أولًا عن خطط لتحويل المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة إلى ما وصفه آنذاك بالمدينة الكبرى في مقابلة مع صحيفة "أراب نيوز" اليومية في يناير، قبل أن يجتاح الفيروس المستجد العالم وانهارت أسعار النفط في أبريل.


أطلقت الحكومة هذا العام تدابير التقشف، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، بعد تسجيل عجز في الميزانية قدره 9 مليارات دولار في الربع الأول.


ويستمر العمل في مترو الرياض والمنطقة الصناعية والمالية في العاصمة، وأعلنت السلطات العام الماضي أربع مبادرات بقيمة 23 مليار دولار لتحسين نوعية الحياة في المدينة.
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