أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من استمرار تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تجدد مخاوف المستثمرين بشأن عدم تعافي مستويات الطلب على الخام، في ضوء تصاعد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عالميا؛ ما يهدد بتقويض خطط الفتح وعودة النشاط الاقتصادي.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهرأغسطس بنسبة 2.1% إلى 40.15 دولار للبرميل، كما هبط سعر عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنسبة 2.2% إلى 37.64 دولار للبرميل .

وتشهد بعض دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، قفزة في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ ما اضطر السلطات إلى إعادة إغلاق بعض المناطق في محاولة لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى .

وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، قد حذر من أن بعض الأجزاء فى بلاده تشهد زيادة مزعجة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فاوتشى، الذي يعد أبرز خبراء الأوبئة بالولايات المتحدة، خلال شهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى الأسبوع الماضي، إنه برغم تراجع معدل الإصابات بولاية نيويورك، تشهد بعض الولايات الأخرى زيادة في الحالات تعكس زيادة فى الانتشار المجتمعى، معربا عن قلقه الشديد إزاء هذا الأمر.

ويتخوف المستثمرون من أن استمرار تفشي وباء كورونا قد يجبر الدول التي أعادت فتح اقتصاداتها إلى فرض الإغلاق مرة أخرى، بما قد يهدد تعافي الطلب على النفط الذي كان يأملون عودته إلى مستويات ما قبل انتشار الجائحة بدعم خطط الفتح وعودة حركة الطيران .



