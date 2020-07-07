AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لتدعيم التعاون.. السعودية تعلن استضافتها قمة عربية صينية قريبًا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
مـيـــس رضــا

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري العربي الصيني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.

اقرأ أيضاً:-

 بـ800 مليار دولار.. السعودية تخطط لمضاعفة حجم عاصمتها وسكانها

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "التعاون العربي الصيني يزداد قوة، ورسوخًا، وتنوعًا بمرور الأيام، ويستند إلى قواسم مشتركة من احترام الطرفين لمبادئ القانون الدولي، والشرعية الدولية، وسيادة واستقلال الدول، والالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية، والرغبة المشتركة في توسيع وتعميق مجالات التعاون بما يحقق مصالح الأمتين العربية والصينية، وليس غريبًا أن مواقف الصين والدول العربية كثيرًا ما تكون متجانسة في المحافل الدولية، خاصة لجهة ترسيخ دعائم الأمن، والسلم، والرفاه، والنماء لجميع الشعوب، وأحد ثمرات هذا التعاون هي الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد".

 

وقال بن عبد الله، إن المملكة العربية السعودية تؤكد على وحدة وسـيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، لذلك تدين المملكة التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، تلك التدخلات التي تلعب دورًا تخريبيًا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، وهذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

 

وجدد وزير الخارجية السعودي،  تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها عاليًا المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

 

وقال: "كما ننظر بكل تقدير لأفكار فخامة الرئيس "تشي جين بينج" المدركة للمصير المشترك للبشرية، وللمبادرات الطموحة للحزام والطريق، التي من شأنها تحقيق مستويات عليا من التعاون والتنمية والمصالح المشتركة".

 

وأوضح أن المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تجمعهما علاقات صداقة متنامية تتطور في المجالات كافة، وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة، مشيرًا إلى أن الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وتمثل ثلاثة عشر بالمائة من مجموع صادرات المملكة، وخمسة عشر بالمائة من مجموع واردات المملكة، ويتبنى البلدان داخل مجموعة العشرين نهجًا إيجابيًا، يدعم الانفتاح والتعاون متعدد الأطراف، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

ووعد وزير الخارجية خلال اجتماع اليوم بخطوة إضافية لتدعيم التعاون العربي الصيني في مجالاته المختلفة، وقال: "إننا سنسعى قريبًا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستستضيفها المملكة العربية السعودية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوحة تواصل أكاذيبها وتناقض نفسها.. قطر تصدر بيانا بشأن ليبيا

الخارجية الأمريكية: المحتوى الإعلامي القطري يحرض على العنف والطائفية

العراق يتطلع لتعاون جديد مع أرمينيا

البحرين: نقدر الجهود الأمريكية المتواصلة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة

نتعاون لمواجهة كورونا.. الخارجية الأردنية: المنتدى العربي الصيني أكد حرصه على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات

وزير الخارجية السعودي يؤكد رفض بلاده لأي تدخل خارجي في الشؤون العربية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة : 27 حالة كورونا بين أندية الدوري وإجراء جديد بشأن المحترفين

أبو ظبي البديل.. الكاف يستقر على إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون

بسبب كورونا.. إغلاق مدينة ملبورن الإسترالية

في قضية الفسق والفجور.. تأجيل استئناف سما المصري على حكم حبسها وتغريمها

النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت كاجوال .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

تقع في قلب المحيط.. الرأس الأخضر رمز الجمال والرقي.. شاهد

بعد فقدان جنينها.. سيدة تنتحل شخصية ممرضة لاختطاف رضيعة حديثة الولادة