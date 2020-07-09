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وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:39 م
البيتزا الرقيقة
البيتزا الرقيقة
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رشا عوني
طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء لإعدادها في المنزل دون الحاجة لدفع مبالغ في شرائها جاهزة ، كما أن شراء الأطعمة الجاهزة حاليا امر غير امن بسبب تفشي كورونا ، لذا نقدم لك طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت بخطوات سهلة وسريعة .. 

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3 كوب دقيق
2 ملعقة خميرة فورية 
ربع كوب زيت نباتي 
ملعقة ملح
ملعقة سكر 
كوب ونصف ماء دافئ

مكونات حشو البيتزا : 
كوب مشروم مقطع 
3 ثمرات طماطم مقطعة 
3 ثمرات فلفل رومي مقطع
حبة بصل مقطعة شرائح
2 ملعقة زيت نباتي
نصف كوب صلصة طماطم 
سجق مقطع 
ملعقة زعتر مجفف
2 كوب جبن بارميزان 

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طريقة عمل البيتزا الرقيقة : 
في وعاء اخلطي الدقيق وضيفي الملح وقلبيه ثمضيفي الزيت وقلبيهم معا
ضعي الخميرة الفورية والسكر في كوب وأيبيهم بقليل من الماء الفاتر واتركيها حتى تفور ثم اسكبيها على الدقيق
بعدها ضيفي كمية الماء بالتدريج واعجني الخليط حتى تتجانس وتحصلي على عجينة ناعمة 
غطيها بورق بلاستيك واتركيها لمدة ساعة تختمر 

بعدها قومي بتحضير الحشو ..

في مقلاة على النار ضعي الزيت وضيفي البصل حتى يذبل ثم ضيفي فصوص الثوم و الفلفل الاخضر وقلبيهم دقائق  ثم ضيفي الطماطم والفطر والسجق واستمري في التقليب

اتركي الخضراوات على النار حتى تنضج تمامًا، ثم أضيفي الزعتر المجفف وقلبي قليلًا ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه جانبًا حتى يبرد قليلًا 

افردي العجينة وقطعيها كرات متوسطة الحجم وافرديها ترتاج لمدة دقائق ثم قومي بوخز العجينة بالشوكة بعد فردها جيدا 

ضعي العجينة في الصينية وضعي الصلصة وافرديها ثم ضيفي الحشو ثم الجبن البارميزان

أدخليها الفرن حتى تنضج لمدة 20 دقيقة

ضعي العجينة في الصينية المراد الشوي بها، ثم وزعي صلصة الطماطم على أن لا تصل إلى الأطراف.
وزعي كمية من الحشوة، ثم جبنة البارميزان.
وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت
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