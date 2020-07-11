تعرف على مواصفات تاكسي لندن الكهربائي



قالت شركة LEVC ان نسخة الفان من سيارة تاكسي لندن الشهيرة هي متاحة للطلب الآن في المملكة المتحدة على أن تصل النسخ الاولى في الربع الرابع من العام الجاري



وتقول الشركة أن تلك السيارة التاكسي ستكون وزنها 484 كم مع نطاق كهربي نقي يبلغ 98 كم لكل شحنة وتتكون مجموعة توليد القوة بها بطارية بقدر 31 كيلووات ومحرك كهربائي مثبت في الخلف، ومحرك بنزين بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لتر



وستحتوي جميع النسخ على فرامل طوارئ ذاتية وشاشة لمسية مقاس 9 بوصة ونظام تحكم في المناخ مزدوج المنطقة ونظام تثبيت السرعة بشكل قياسي وأجهزة استشعار ركن أمامية وخلفية، ونظام تحذير من مغادرة المسار





كما تتيح شركة LEVC للعملاء ستة حزم اختيارية للعملاء للحصول على المواصفات المفضلة لديهم في السيارة وتتضمن حزمة الراحة



وهذه الخدمة تضيف مقاعد فاخرة، ونظام ملاحة، ومساحة تخزين أسفل المقعد، وزجاج أمامي مدفأ، في حين توفر حزمة الأمان نظام معلومات إشارات المرور، والتحذير من مغادرة المسار، والوسائد الهوائية الستائرية.



