تقنين أوضاع المخيمات وتسيير رحلات طيران لطابا ووضع رؤية سياحية أهم المقترحات خلال لقاء وزيري السياحة والطيران بالمستثمرين

تقنين اوضاع المخيمات وتسير رحلات طيران لطابا ووضع رؤية سياحية جديدة. واستمر اللقاء لعدة ساعات بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة طابا لمناقشة عدد من المشكلات والمعوقات التى تواجه حركة تنشيط السياحة فى تلك المنطقة، وأسفر اللقاء عن عدد من المقترحات أبرزها،





وطرح المستثمرون عدد كبير من المشكلات والمعوقات التى تلخصت فى عدة نقاط أهمها ضرورة تقنين أوضاع المخيمات وتفعيل رحلات الطيران إلى مطار طابا وتطوير الطريق البرى ورفع كفاءة الخدمات الطبية والترفيهية، كما طالبوا بوضع رؤية تنموية من قبل الدولة تجاه تنشيط السياحة فى نويبع وطابا، فضلًا عن طرح أهم المشكلات وهى الديون المتراكمة على عدد من المستثمرين نتيجة عوامل خارجية مثل السيول والأحداث الدولية وفيروس كورونا وغيرها مما أدى إلى إنحسار حركة السياحة عن تلك المنطقة.





وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إنه ليس لديه مانع من تسيير عدد من الرحلات لمطار طابا شريطة مساهمة المستثمرين فى تلك الرحلات حتى تعود السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.





وطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة من قبل التنمية السياحية والمحافظة لحصر المخيمات ومعرفة المستوفى الشروط والمخالف، مشيرا الي ان المحافظة ستمد يدها لكل ملتزم وستضرب بيد من حديد على كل متعدى على أرص الدولة.





من جانبه آشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة إلى أنه بصدد دراسة ووضع حلول لعدد من المشاكل بالتعاون مع الوزرات الآخري المعنية وأنه سيرفع مشكلة الديون إلى المستويات الأعلى فى الدولة لدراسة تلك الحالات التى إضيرت بطرق غير مباشرة للوصول إلى حلول ترضى كافة الأطراف.





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