3 أيام فى الأسبوع.. بدء تنفيذ أعمال إصلاح فواصل كوبرى أكتوبر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح فواصل كوبرى أكتوبر مطلع لطفى السيد.









على أن يتم تنفيذ الأعمال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع إبتداءً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد من كل أسبوع وذلك خلال فترة الأعمال والتى تستمر حتى يوم 2/8/2020 ، ويكون العمل بنصف الإتجاه (بالتناوب).













وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .