أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة

- تحسين صحة الدماغ: بعض الأمراض التنكسية مثل الخرف والزهايمر تؤثر على ذاكرتنا، كما يساعد تناول العنب في تحسين وظائف المخ والذاكرة .





- تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي: ريسفيراترول ، وهو نوع من مادة البوليفينول في العنب ، يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بـ سرطان الثدي لدى النساء .





- تأخير الشيخوخة: الكمية العالية من مضادات الأكسدة في العنب يمكن أن تساعد في تأخير الشيخوخة، كما إنها تجعل البشرة تلمع كما أنها مفيدة للشعر .





- يمتلك خصائص مضادة للالتهابات: تساعد مادة البوليفينول الموجودة في العنب على تقليل الاستجابة الالتهابية للجسم.



