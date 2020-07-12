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مرأة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:02 م
فوائد العنب
فوائد العنب
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نهى هجرس
يحتوي العنب على العديد من الفوائد الصحية، ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الفوائد الصحية للعنب.

- تحسين صحة القلب: يحتوي العنب على مركبات الفلافونويد التي تحسن من سيولة الدم، مركب آخر من ريسفيراترول (بوليفينول) يساعد في إرخاء الشرايين مما يسمح بالتداول المناسب للدم في القلب .

- تحسين المناعة: تساعد المغذيات النباتية والمغذيات الدقيقة الموجودة في العنب، في الحفاظ على الجهاز المناعي قويًا لمحاربة العديد من الأمراض .


- تحسين صحة الدماغ: بعض الأمراض التنكسية مثل الخرف والزهايمر تؤثر على ذاكرتنا، كما يساعد تناول العنب في تحسين وظائف المخ والذاكرة  . 

- تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي: ريسفيراترول ، وهو نوع من مادة البوليفينول في العنب  ، يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بـ سرطان الثدي لدى النساء  . 

- تأخير الشيخوخة: الكمية العالية من مضادات الأكسدة في العنب يمكن أن تساعد في تأخير الشيخوخة، كما إنها تجعل البشرة تلمع كما أنها مفيدة للشعر  . 

- يمتلك خصائص مضادة للالتهابات: تساعد مادة البوليفينول الموجودة في العنب على تقليل الاستجابة الالتهابية للجسم.


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