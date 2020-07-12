أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة

يحتوي العنب على العديد من الفوائد الصحية، ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الفوائد الصحية للعنب.
- تحسين صحة القلب: يحتوي العنب على مركبات الفلافونويد التي تحسن من سيولة الدم، مركب آخر من ريسفيراترول (بوليفينول) يساعد في إرخاء الشرايين مما يسمح بالتداول المناسب للدم في القلب .
- تحسين المناعة: تساعد المغذيات النباتية والمغذيات الدقيقة الموجودة في العنب، في الحفاظ على الجهاز المناعي قويًا لمحاربة العديد من الأمراض .
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- تحسين صحة الدماغ: بعض الأمراض التنكسية مثل الخرف والزهايمر تؤثر على ذاكرتنا، كما يساعد تناول العنب في تحسين وظائف المخ والذاكرة .
- تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي: ريسفيراترول ، وهو نوع من مادة البوليفينول في العنب ، يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بـ سرطان الثدي لدى النساء .
- تأخير الشيخوخة: الكمية العالية من مضادات الأكسدة في العنب يمكن أن تساعد في تأخير الشيخوخة، كما إنها تجعل البشرة تلمع كما أنها مفيدة للشعر .
- يمتلك خصائص مضادة للالتهابات: تساعد مادة البوليفينول الموجودة في العنب على تقليل الاستجابة الالتهابية للجسم.