العنب علاج فعال للحبوب والبثور

يعد العنب من أكثر الفواكه الطبيعية التى تحتوى على قدر كبير وهائل من الفيتامينات والأملاح المعدنية مما يجعل له العديد من الفوائد الصحية والغذائية والتجميلية ايضا.





ويحتوى العنب على مواد قادرة على تجديد خلايا البشرة وعلاج بعض العيوب بها مثل الحبوب والبثور وتحميها من الامراض لاحتوائها على مضادات اكسدة قوية.





وذكر موقع "بولد سكاى الهندى" أن العنب مفيد جدا في علاج حب الشباب والبثور وذلك بهرس بعض حبات العنب الأحمر الطازج فى إناء زجاجى ووضعه على الوجه دون أى إضافات أخرى، وتحديدا مكان الحبوب والبثور.





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يجب الانتظار حتى يجف العنب على مكان الحبوب تماما ثم يغسل بالماء البارد جيدا .



