لجميع أنواع البشرة .. ماسك يقضى على الشوائب وآثار الحبوب

تعد الشوائب وآثار حبوب الشباب من أكثر المشكلات التى تدمر جمال البشرة حيث تعكر صفو وجمال الوجه وللأسف الشديد تعانى من هذه العيوب نسبة كبيرة من السيدات والفتيات.





ولأن الشوائب وآثار الحبوب والبقع تنتشر بين جميع انواع البشرة عرض موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك طبيعي فعال فى علاج هذه المشكلة و يناسب جميع النساء.





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ماسك آثار الحبوب :

ملعقتين قهوة

عسل

كركم





طريقة عمل ماسك آثار الحبوب :

-ضعى القهوة مع عسل وقلبيهم جيدا

-اضيفي الكركم واستمرى فى التقليب جيدا.

-ضع الماسك على وجهك واتركيه حتى يجف.تماما ثم اغسليه بالماء البارد.





يمكن استخدام هذا الماسك لترطيب البشرة خاصة خلال فصل الصيف كما يساعد استخدامه بشكل يومي.



