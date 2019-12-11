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مرأة

مش بس البرد| 8 أسباب وراء ارتفاع حرارة الجسم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:57 م
مش بس البرد | 8 أسباب
مش بس البرد | 8 أسباب وراء ارتفاع حرارة الجسم
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اسماء محمد
يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم الكثير من المتاعب الصحية للإنسان ويشعره بالخمول والضعف وعدم القدرة على مواصلة الأعمال والمهام ويعتقد البعض أن البرد والانفلونزا هما السبب الوحيد للمعاناة من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتوجد عدة أسباب وراء ارتفاع درجة حرارة الجسم والمعاناة من الحمى وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday"
- وجود عدوى، مثل التهاب الحلق ، إنفلونزا ، جدري الماء ، أو الالتهاب الرئوي
- الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي
- تناول بعض الأدوية يسبب ارتفاع حرارة الجسم
- التعرض المفرط لأشعة الشمس
- السكتة الدماغية، الناتجة إما عن طريق التعرض لدرجات حرارة عالية أو ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة
- داء السيليكات أحد أمراض الرئة الناجمة عن التعرض المتكرر لغبار السيليكا
- تعاطي الأمفيتامين
- انسحاب الكحول من الجسم.
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