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مرأة

أسباب ظهور الحبوب في الأذن

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:13 ص
اسباب ظهور الحبوب
اسباب ظهور الحبوب في الأذن
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اسماء محمد
في بعض الأحيان تظهر بثور أو حبوب في الأذن ولا يعلم أغلب الناس السبب في ظهور هذه النوعية من الحبوب في هذا المكان وبالتالي لا يستطيعون الوقاية منها.

وذكر موقع " bold sky" أن بثور أو الحبوب في الأذن يمكن أن تتكون في الأذن وقناة الأذن الخارجية حيث تحتوي الأخيرة على غضروف وكمية صغيرة من الدهون ، والجلد في قناة الأذن يحتوي على خلايا شعر وغدد زيتية. وإذا كانت هذه الغدد الزيتية تنتج زيتًا زائدًا ، فقد يتطور حب الشباب في الأذن. 

ويمكن أن تتكون الحبوب في الأذن عندما يكون هناك تراكما لخلايا الجلد الميتة أو البكتيريا التي تسد مسام الجلد مما يسبب حب الشباب. 

وتوجد مجموعة من الأسباب الأخرى لظهور بثور أو حبوب الأذن، أبرزها: مشاركة سماعات الأذن مع شخص آخر،  إذا لامست الأذن المياه غير النظيفة من خلال استخدام وسادات الأذن أو سماعات الرأس غير النظيفة، ارتداء القبعات أو الخوذات لفترة طويلة من الزمن، حساسية ناتجة عن استخدام منتجات الشعر أو التجميل.
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