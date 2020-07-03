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مرأة

يقوي الأسنان ويطرد السموم.. فوائد تناول العنب يوميا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:32 م
فوائد العنب
فوائد العنب
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رشا عوني
أكدت الدكتورة غادة شرف استشاري التغذية العلاجية أن العنب من أهم الفواكه التي يجب أن نتناولها بكثرة فهو يحتوي على فيتامين a و فيتامين C  ويحتوي على مادة الفلافونيد وهي مضادة للأكسدة تخلص الجسم من الجذور الحرة وتقضي على الالتهاب وتخلص الجمس من السموم . 

وأوضحت الدكتورة غادة شرف في مداخلة هاتفية مع برنامج عيادة ten أن العنب يحتوي على مركب معين يفيد صحة الاسنان ويقويها لسنوات طويلة ، ويحمي الطبقة الخارجية للأسنان ويقلل من التهابات اللثة ، وهو ما اكدته دراسة علمية حديثة . 

وأكدت أنه يتم استخدام بذور العنب والمركب الموجود به في تركيبات حشو الضروس مما يطيل عمر الحشو لسنوات مضاعفة  ، كما أن هذا المركب يقوي الأسنان بشكل هائل .  

ومن فوائد العنب أيضا أنه علاج فعال للإمساك ، كما أنه يحل مشكلة الصداع النصفي ، ويساهم في علاج عسر الهضم ، كما يساعد في علاج الربو نتيجة احتوائه على الياف ومستويات ترطيب جيدة . 
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