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مرأة

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:29 ص
العنب
العنب
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هاجر هانئ
العنب من الفاكهة الصيفية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، ويتميز العنب بأنه غنى بالفوائد الصحية و الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، كما يتوفر من العنب باللون الأخضر والأحمر والأسود أيضا.

وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى تعود للجسم عند تناول العنب و كان أبرزها...

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- يقوي جهاز المناعة 
- يساعد على تنشيط الكبد
-يقتل البكتيريا الموجودة في الجسم
-يحد من تجلط الدم مما يساهم في الحد من الأزمات القلبية
-يخفض نسبة الكوليستيرول في الجسم
- يساهم في علاج الزهايمر
-يخفض نسبة الأحماض الموجود في البول
- تحسين صحة الأسنان  ويساعد على منع تسوس الاسنان 
- يحد من الأصابة بـ  أمراض الكلى 
-غنى بعنصر الحديد الذى يساهم في تكوين العظام وتقويتها 
-يحمي من الإصابة بهشاشة العظام

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