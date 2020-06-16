فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

العنب من الفاكهة الصيفية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، ويتميز العنب بأنه غنى بالفوائد الصحية و الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، كما يتوفر من العنب باللون الأخضر والأحمر والأسود أيضا.





وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى تعود للجسم عند تناول العنب و كان أبرزها...





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- تحسين صحة الأسنان ويساعد على منع تسوس الاسنان

- يحد من الأصابة بـ أمراض الكلى

-غنى بعنصر الحديد الذى يساهم في تكوين العظام وتقويتها

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