العنب الأحمر .. كنز الفيتامينات لمواجهة الفيروسات

يحتوى العنب الأحمر على الكثير من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم لتقوية المناعة ومواجهىة الفيروسات وعلى رأسهم فيروس كورونا المستجد.





لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سها سوقية ، عبر صفحتها على فيسبوك، فوائد العنب الذي يحتوى على ألياف / بوتاسيوم / منجنيز / فسفور / سيليكون / كبريت / حمض الفوليك / مضادات أكسدة / حديد / نحاس /مغنيسيوم / سيلينيوم / فيتامينات E/ B6 / B2 / B1/ A / C.





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يعمل العنب الأحمر على :

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- تنقية الجسم من السموم.