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مرأة

العنب الأحمر .. كنز الفيتامينات لمواجهة الفيروسات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يحتوى العنب الأحمر على الكثير من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم لتقوية المناعة ومواجهىة الفيروسات وعلى رأسهم فيروس كورونا المستجد.

لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سها سوقية ، عبر صفحتها على فيسبوك، فوائد العنب الذي يحتوى على ألياف / بوتاسيوم / منجنيز / فسفور / سيليكون / كبريت / حمض الفوليك / مضادات أكسدة / حديد / نحاس /مغنيسيوم / سيلينيوم / فيتامينات E/ B6 / B2 / B1/ A / C.



يعمل العنب الأحمر على :
.
- تنقية الجسم من السموم.
- يساهم في الوقاية من فقر الدم.
- يكافح الإمساك.
- يساهم في الوقاية من أمراض السرطان.
- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.
- يعزز صحة القلب والشرايين.
- يقي من التهاب المفاصل.
- يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر ويقوي الذاكرة.
- يحافظ على صحة الكلى.
- ينشط الكبد.
- يعالج الضعف الجنسي.
- يعطي شعور بالشبع لمدة أطول.
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