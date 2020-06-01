العنب الأحمر .. كنز الفيتامينات لمواجهة الفيروسات

يحتوى العنب الأحمر على الكثير من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم لتقوية المناعة ومواجهىة الفيروسات وعلى رأسهم فيروس كورونا المستجد.
لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سها سوقية ، عبر صفحتها على فيسبوك، فوائد العنب الذي يحتوى على ألياف / بوتاسيوم / منجنيز / فسفور / سيليكون / كبريت / حمض الفوليك / مضادات أكسدة / حديد / نحاس /مغنيسيوم / سيلينيوم / فيتامينات E/ B6 / B2 / B1/ A / C.
يعمل العنب الأحمر على :
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- تنقية الجسم من السموم.
- يساهم في الوقاية من فقر الدم.
- يكافح الإمساك.
- يساهم في الوقاية من أمراض السرطان.
- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.
- يعزز صحة القلب والشرايين.
- يقي من التهاب المفاصل.
- يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر ويقوي الذاكرة.
- يحافظ على صحة الكلى.
- ينشط الكبد.
- يعالج الضعف الجنسي.
- يعطي شعور بالشبع لمدة أطول.